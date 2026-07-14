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14 июля 2026 в 18:06

В полиции дали совет, как защититься от спама

МВД: для защиты от спама надо создать отдельный электронный ящик для регистрации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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МВД РФ посоветовало пользователям минимизировать спам и защитить свои личные сведения, создавая отдельную почту для регистрации на ресурсах и не раскрывая свои контакты в открытом доступе. По мнению Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий, высказанному в МАКСе, полное искоренение нежелательной корреспонденции недостижимо, но меры предосторожности снизят риски.

Полностью избавиться от спама невозможно, но можно свести его к минимуму и обезопасить личные данные. Некоторые рекомендации: использовать разные адреса — создать отдельный электронный ящик для регистраций на сайтах, подписок и заказов, основную почту оставлять только для личных и рабочих контактов — так вероятность попасть в спам-базу будет ниже, — говорится в канале управления.

Ранее замначальника следственного департамента МВД Данил Филиппов сообщил, что МВД России пресекло деятельность пяти площадок в интернете, продающих персональные данные. Следствие изучает изъятые на этих площадках серверы.

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