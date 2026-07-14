Во Франции назвали сроки полной ликвидации пожара у Фонтенбло

Во Франции назвали сроки полной ликвидации пожара у Фонтенбло Ликвидация лесного пожара у Фонтенбло во Франции займет несколько недель

Полная ликвидация лесного пожара близ коммуны Фонтенбло во Франции может занять несколько недель, сообщил представитель Национальной федерации пожарно-спасательной службы Франции Франсис Кома в эфире телеканала LCI.

Площадь возгорания превысила 2 тыс. га. Сейчас пожарные используют беспилотники с тепловизорами для обнаружения участков с продолжающимся тлением или горением.

Кома отметил, что в первую ночь огонь преодолел 400 м, поэтому сейчас специалисты занимаются поиском горячих точек. По его словам, пожарные проводят кропотливую работу.

При этом глава МВД Франции Лоран Нуньес заявил, что пожар удалось локализовать и распространение огня остановлено. В операции задействованы более 800 пожарных, четыре самолета и несколько вертолетов.

Ранее по меньшей мере 12 человек погибли, пытаясь спастись от лесного пожара на юге Испании. Трагедия произошла в деревне Бедар. Местные жители решили покинуть опасную зону на автомобилях, несмотря на рекомендации властей не уезжать из района таким способом.