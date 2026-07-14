Испанский защитник Виктор Парада перешел из футбольного клуба «Алавес» в московский «Спартак», сообщила пресс-служба красно-белых. Соглашение с 24-летним игроком рассчитано на четыре года.

В прошлом сезоне Парада провёл 33 матча за «Алавес» в различных турнирах и отдал три результативные передачи. До этого он также выступал за испанские клубы «Реал Унион» и «Мирандес».

Ранее экс-голкипер сборной СССР, ветеран московского «Спартака» Анзор Кавазашвили усомнился в том, что ФИФА помогает сборной Аргентины добиться победы на чемпионате мира по футболу. В беседе с NEWS.ru он заявил, что аргентинскую команду невозможно было искусственно вывести в полуфинал турнира. По словам Кавазашвили, президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино не может влиять на решения арбитров.

Между тем стало известно, что нападающий Артем Дзюба может согласиться на зарплату около €800–900 тыс. (до 79,8 млн рублей) в год при условии, что контракт с новым клубом будет заключён минимум на один сезон. Форвард также готов принять роль запасного игрока в команде Российской премьер-лиги (РПЛ).