Экс-голкипер сборной СССР, ветеран футбольного клуба «Спартак» Анзор Кавазашвили усомнился, что ФИФА помогает сборной Аргентины победить на чемпионате мира по футболу. В беседе с NEWS.ru он отметил, что аргентинскую команду не могли искусственно довести до полуфинала мундиаля. По его словам, президент международной футбольной федерации Джанни Инфантино не способен влиять на решения арбитров.

Могла ли ФИФА «довести» сборную Аргентины до полуфинала мундиаля? В этом ЧМ выступают 48 команд. Была жеребьевка. Кто-то спрашивает, а правильно ли она проведена или механизмы искусственно выбрасывали номера, выгодные США? Появление неизвестных команд говорит, что Инфантино давно решил принести огромные доходы ФИФА. Как можно подстроить жеребьевку? Это невозможно. Вы посмотрите, как играет Аргентина — все время по два мяча пропускает. Любой матч назовите, где гол капитана сборной Лионеля Месси и другого футболиста был забит неправильно. Не сможете. Аргентину искусственно не доводили до полуфинала. Президент ФИФА может желать победы аргентинской сборной, но не может дать задание арбитру, чтобы тот ставил пенальти, которые проведут кого-то к победе, — пояснил Кавазашвили.

Он добавил, что уровень футбола во всем мире вырос, и появление команд из небольших стран доказывает развитие игры на всех континентах. По мнению экс-голкипера, даже возрастные игроки из скромных сборных демонстрируют профессионализм.

Можно удивляться: что за Кабо-Верде? Какой-то остров в океане. Какой может быть у них футбол? А они вышли на поле, их 40-летний вратарь [Жозимар Жозе Эвора Диаш, более известный как Возинья], как гениальный ученый рассчитывает каждый сантиметр и ловит мяч. Играть научились во всем мире, команды прибавляют, — заключил Кавазашвили.

Ранее экс-защитник ФК ЦСКА Владимир Пономарев заявил, что сборная Аргентины обыграет национальную команду Англии в полуфинальном матче чемпионата мира по футболу 2026 года. По его мнению, на протяжении всего турнира аргентинцам помогали судьи.