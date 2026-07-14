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14 июля 2026 в 19:03

Банк России зафиксировал рост реального курса рубля в июне

Реальный эффективный курс рубля вырос на 0,3% в июне 2026 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Реальный эффективный курс рубля к валютам основных торговых партнеров России с учетом инфляции в июне 2026 года вырос на 0,3% по сравнению с маем того же года, следует из данных Банка России. При этом уточняется, что с начала года показатель увеличился на 7,1%.

Ранее экономист Александр Разуваев заявил, что на данный момент наиболее надежным инвестиционным инструментом является золото. По его словам, для вложений не подходит национальная валюта, поскольку позиция рубля сейчас остается достаточно волатильной. Разуваев подчеркнул: рубль преодолел психологически важный рубеж, что окажет влияние на торговлю импортными товарами.

Между тем руководитель направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов заявил NEWS.ru, что в России необходимо проводить многолетнюю и осторожную девальвацию рубля без резких колебаний. Кроме того, по его словам, такой подход позволит не разогнать инфляцию и создать условия для постепенного выхода на целевой уровень роста цен в 4%.

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