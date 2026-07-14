В Грузии отменили концерты двух известных исполнителей В Грузии отменили концерты группы «Тату» и певицы Ани Лорак

Концерты российской группы «Тату» и певицы Ани Лорак были отменены в Грузии, сообщает ТАСС со ссылкой на администрацию Батумских теннисных кортов, где должны были состояться мероприятия. 1 августа должен был пройти концерт «Тату», на 14 августа был запланирован концерт Лорак.

Насколько я знаю, оба концерта отменены, — отметил представитель администрации.

Сервис продажи билетов Biletebi.ge и департамент туризма Батуми также подтвердили, что продажа билетов приостановлена. О причинах отмены информации нет.

Ранее стало известно об отмене концерта Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге во Дворце культуры железнодорожников. Выступление исполнителя песни «За тебя калым отдам» перенесли на 7 сентября из-за проблем со здоровьем, но администратор певца не стал комментировать состояние здоровья артиста.

До этого стало известно об отмене выступлений российской примы-балерины Светланы Захаровой. Балерина должна была выступить в Риме на концерте Les Etoiles, однако организаторы гала-вечера отозвали свое приглашение.