Названа причина отмены концерта исполнителя хита «За тебя калым отдам» Концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге перенесли на сентябрь

Концерт Мурата Тхагалегова в Екатеринбурге, запланированный на 20 июня, перенесен на 7 сентября из‑за болезни артиста, сообщили ТАСС в городском дворце культуры железнодорожников. Администратор певца подтвердила факт успешного выступления в Новосибирске 13 июня.

Организатор нам сегодня сообщил, что артист болеет. Выступление перенесено на 7 сентября, — сказали в учреждении.

Администратор отказалась комментировать состояние здоровья артиста. Тхагалегов известен широкой публике с начала 2010-х годов, в том числе благодаря композиции «За тебя калым отдам».

Ранее российская телеведущая и певица Ольга Бузова записала и распространила в социальных сетях видео из больницы, в котором сообщила о своем состоянии после операции на ноге. Она призналась, что с трудом отошла от наркоза. Артистка выразила благодарность медицинскому персоналу за грамотное проведение операции. Она также извинилась перед поклонниками из Ростова-на-Дону. Певица уточнила, что ее команда приняла решение отменить концерт, который должен был состояться в городе в ближайшее время.