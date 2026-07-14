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14 июля 2026 в 18:57

Политолог объяснил, почему Буданова выберут новым главой МО Украины

Политолог Карасев: Зеленский сделает Буданова козлом отпущения

Кирилл Буданов Кирилл Буданов Фото: Ukraine Presidency/Ukrainian Pre/Global Look Press
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Вероятное назначение Кирилла Буданова на пост министра обороны Украины станет для него ловушкой, заявил политолог, эксперт в области международных отношений Владимир Карасев. По его словам, президент страны Владимир Зеленский сделает его козлом отпущения за поражения ВСУ.

Буданова [после назначения] накроют проблемы на фронте. И после того, как фронт посыплется, Зеленский обвинит Буданова в поражении, сделает козлом отпущения, — сказал он.

Эксперт отметил, что назначение Буданова на должность министра обороны, по его мнению, позволит Зеленскому нивелировать прежние «террористические заслуги» Буданова и подорвать его репутацию среди украинцев. Буданов перестанет представлять угрозу для нынешнего президента.

Ранее Верховная рада Украины проголосовала за отставку премьер-министра Юлии Свириденко. Решение было принято большинством голосов на заседании парламента.

Далее Буданов заявил, что Украина и Россия могут возобновить отношения примерно через 10 лет. Он отметил, что это однозначно произойдет, на что указывает история.

Владимир Зеленский
ВСУ
Общество
Кирилл Буданов
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