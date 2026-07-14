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14 июля 2026 в 17:54

Захарова с иронией ответила на слова Каллас о геополитическом значении рыбы

Захарова: пока Каллас анализировала геополитическое значение рыбы, она стухла

Мария Захарова Мария Захарова Фото: МИД РФ
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Представитель МИД России Мария Захарова заявила, что, пока глава евродипломатии Кая Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла, сообщает KP.RU. В понедельник, 13 июля, европейский дипломат сообщила, что Евросоюз исключил запрет рыбы из 21-го пакета санкций.

Пока Каллас разбиралась с геополитическим значением рыбы, она протухла. И не только рыба, — сказала Захарова.

Каллас накануне заявила, что рыба исключена из очередного санкционного списка из-за «геополитического значения». Она пояснила, что ранее не задумывалась о настолько важном значении рыбной продукции.

Когда я пришла на эту работу, я не знала, что рыба имеет такое геополитическое значение. Рыба осложняет многие важные геополитические процессы, — отметила Каллас.

Ранее американист Дмитрий Евстафьев пояснил, что Дональд Трамп может поддержать новый пакет санкций из-за символического жеста в сторону покойного сенатора Линдси Грэма. Именно этим американским политиком был разработан документ.

До этого девять стран Европы решили наказать МОК за снятие санкции с России. Помимо этого, они предложили не приглашать организации на будущие мероприятия в Европе.

Европа
Мария Захарова
Кая Каллас
рыба
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