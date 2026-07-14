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14 июля 2026 в 18:15

Военэксперт назвал преимущество ВС России перед армиями НАТО

Военэксперт Леонков: ВС России превосходят НАТО по численности, технике и опыту

ВС России ВС России Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВС России имеют более высокую численность, чем все европейские армии вместе взятые, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что в распоряжении российских войск также находятся самая современная в мире техника и боевой опыт, которого нет ни у одной из стран НАТО.

В настоящий момент опасаться реальной угрозы со стороны НАТО рано. Вооруженные силы РФ имеют более высокую численность, чем все европейские армии вместе взятые, самую современную в мире боевую технику и, что важнее, боевой опыт, которого нет ни у одной из стран НАТО. Поэтому европейцы на нас и не нападают. Но следить за модернизацией их армий все равно необходимо, — отметил Леонков.

Эксперт сомневается, что руководство НАТО сегодня готово к противостоянию с РФ. По его словам, по-настоящему серьезных сил быстрого реагирования нет ни у кого из европейских членов Альянса.

На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение создать силы быстрого реагирования в 300 тыс. штыков, которые могли бы быть переброшены к границам России за 96 часов. Прошло три года. Европа до сих пор, даже после множества учений, не смогла сконцентрировать у наших границ и 50 тыс. военных, — заключил собеседник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика могла бы стать членом НАТО незамедлительно при наличии соответствующего желания. Политик подчеркнул, что намерен придерживаться курса военного нейтралитета и не согласен на включение страны в так называемую коалицию желающих.

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