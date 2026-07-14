Военэксперт назвал преимущество ВС России перед армиями НАТО

ВС России имеют более высокую численность, чем все европейские армии вместе взятые, рассказал NEWS.ru редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков. Он добавил, что в распоряжении российских войск также находятся самая современная в мире техника и боевой опыт, которого нет ни у одной из стран НАТО.

В настоящий момент опасаться реальной угрозы со стороны НАТО рано. Вооруженные силы РФ имеют более высокую численность, чем все европейские армии вместе взятые, самую современную в мире боевую технику и, что важнее, боевой опыт, которого нет ни у одной из стран НАТО. Поэтому европейцы на нас и не нападают. Но следить за модернизацией их армий все равно необходимо, — отметил Леонков.

Эксперт сомневается, что руководство НАТО сегодня готово к противостоянию с РФ. По его словам, по-настоящему серьезных сил быстрого реагирования нет ни у кого из европейских членов Альянса.

На саммите НАТО в Вильнюсе в 2023 году было принято решение создать силы быстрого реагирования в 300 тыс. штыков, которые могли бы быть переброшены к границам России за 96 часов. Прошло три года. Европа до сих пор, даже после множества учений, не смогла сконцентрировать у наших границ и 50 тыс. военных, — заключил собеседник.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что республика могла бы стать членом НАТО незамедлительно при наличии соответствующего желания. Политик подчеркнул, что намерен придерживаться курса военного нейтралитета и не согласен на включение страны в так называемую коалицию желающих.