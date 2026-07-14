Вучич рассказал, почему Сербия не вступает в НАТО Вучич: Сербия могла бы вступить в НАТО при наличии соответствующего желания

Сербия могла бы стать членом НАТО незамедлительно при наличии соответствующего желания, заявил в Париже президент республики Александр Вучич. Политик подчеркнул, что намерен придерживаться курса военного нейтралитета и не согласен на включение республики в так называемую коалицию желающих, передает ТАСС.

Знаете, я провожу ту политику, которую обещал своему народу: политику военного нейтралитета. Я не буду втягивать Сербию в конфликты. Я хочу сохранить мир в Сербии, я хочу сохранить стабильность. Иногда это нелегко <…>. Если бы я хотел, чтобы мы вступили в НАТО, нас бы приняли сразу же, — сообщил Вучич.

Президент Сербии также заявил, что Белград продолжит закупать вооружение, включая китайские ракеты. По его словам, это необходимо для укрепления обороноспособности страны. Вучич отметил, что Сербия уже располагает ракетами CM-400 и в дальнейшем планирует приобрести еще больше новых образцов.

До этого президент Сербии заявил, что подаст в отставку со своего поста после назначения парламентских выборов. По словам Вучича, он уже начал собирать вещи.