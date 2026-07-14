«Это безумие»: в ЕС испытали шок после позора Каллас с российской рыбой Христофору: Каллас позорит Европу своим незнанием геополитики с Россией

Кипрский журналист Алекс Христофору резко раскритиковал главу европейской дипломатии Каю Каллас после ее заявления о геополитическом значении торговли с Россией. По его словам, Каллас продемонстрировала непонимание вопросов геополитики.

Он отметил, что все это похоже на «безумие». Журналист считает, что новый пакет антироссийских санкций уже вызвал вопросы, а заявления Каллас лишь усилили критику в ее адрес. Кроме того, европейским странам необходимы российские энергоресурсы.

Накануне Кая Каллас сообщила, что страны Евросоюза не стали включать запрет на импорт рыбы из России в очередной пакет санкций. Она также призналась, что, вступив в должность, не знала о геополитическом значении торговли рыбой и ее влиянии на ряд важных процессов. По итогу, новый пакет санкций на встрече глав МИД ЕС вновь не был утвержден.

Ранее глава МИД Украины Андрей Сибига заявил, что смягчение антироссийских санкций недопустимо. Санкционное давление на Россию должно не снижаться, а усиливаться, подчеркнул министр.