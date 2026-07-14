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14 июля 2026 в 04:31

Патрушев оценил желание Запада развалить Россию

Патрушев заявил, что Запад не сможет развалить Россию

Московский Кремль Московский Кремль Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Запад не смог добиться разрушения России в 1990-х годах и не сможет сделать этого сейчас, заявил РИА Новости помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. По его словам, в мире всегда существовали силы, которые были настроены против Москвы и готовы использовать различные способы для достижения целей.

Запад опять сделал ставку на неонацизм. Антироссийские замыслы никуда не ушли, — сказал он.

По словам помощника президента, противники России стремятся истощить ресурсы страны, распространять среди молодежи антипатриотические идеи, формировать «пятую колонну», использовать террористов и экстремистов, а также разжигать межэтнические противоречия.

Уверен, ничего у них не получится, точно так же, как ничего не удалось им в девяностые и начале нулевых, — подчеркнул он.

Ранее Патрушев рассказал, что мировой океан превратился в арену жесткого межгосударственного соперничества и это является доказанной аксиомой. Он добавил, что в современных реалиях контроль над ключевыми стратегическими проливами планеты превратился в эффективный инструмент давления и сдерживания оппонентов.

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