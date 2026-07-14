Россиянам рассказали, как часто нужно проходить диспансеризацию Глава ФФОМС Баланин: диспансеризацию нужно проходить раз в три года

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста человека, рассказал РИА Новости председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФФОМС) Илья Баланин. По его словам, гражданам в возрасте от 18 до 39 лет включительно рекомендуется проходить диспансеризацию один раз в три года.

Периодичность прохождения диспансеризации зависит от возраста. От 18 до 39 лет включительно ее рекомендуется проходить один раз в три года, начиная с 40 лет — ежегодно, — сообщил Баланин.

Он отметил, что главная цель диспансеризации заключается не только в выявлении уже имеющихся заболеваний. Обследования также позволяют оценить общее состояние здоровья человека и вовремя обнаружить факторы риска развития различных заболеваний.

Ранее стоматолог Павел Лысенков заявил, что зубную боль могут вызвать нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. По его словам, заболевания ЖКТ, в свою очередь, могут привести к повышенной чувствительности эмали.

До этого стоматолог Артем Корякин рассказал, что привычка терпеть боль в ротовой полости чревата потерей зубов и развитием серьезных заболеваний. Он отметил, что самолечение и прием обезболивающих могут лишь усугубить имеющиеся проблемы.