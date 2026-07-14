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14 июля 2026 в 04:37

Трамп оказался в восторге от шайбы Путина

Мао: Трамп был чрезвычайно позабавлен подарком Путина

Фото: Press Service Of The President O/Global Look Press
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Президент США Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» хоккейной шайбой, которую ему передал президент России Владимир Путин, заявил ТАСС американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао. По его словам, председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук- младший через неделю после поездки в РФ встретился с Трампом.

Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест, — заявил продюсер.

Мао также отметил, что после этого президенты России и США провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. В ходе беседы Путин и Трамп обсуждали двусторонние контакты и сам процесс. Продюсер выразил надежду, что дальнейшая работа будет продолжена и принесет положительные результаты.

Ранее Трамп высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся 4 июля, об этом он сообщил на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Американский лидер высказал твердое убеждение, что обе стороны конфликта — и Москва, и Киев — в равной степени стремятся к установлению мира на Украине.

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