Президент США Дональд Трамп был «чрезвычайно позабавлен» хоккейной шайбой, которую ему передал президент России Владимир Путин, заявил ТАСС американский продюсер и президент кинокомпании Studio Mao Стивен Мао. По его словам, председатель Комиссии по изящным искусствам США Родни Мимс Кук- младший через неделю после поездки в РФ встретился с Трампом.

Президент был чрезвычайно позабавлен и высоко оценил этот жест, — заявил продюсер.

Мао также отметил, что после этого президенты России и США провели телефонный разговор, который продолжался более полутора часов. В ходе беседы Путин и Трамп обсуждали двусторонние контакты и сам процесс. Продюсер выразил надежду, что дальнейшая работа будет продолжена и принесет положительные результаты.

Ранее Трамп высоко оценил телефонный разговор с Владимиром Путиным, состоявшийся 4 июля, об этом он сообщил на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Американский лидер высказал твердое убеждение, что обе стороны конфликта — и Москва, и Киев — в равной степени стремятся к установлению мира на Украине.