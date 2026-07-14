Кондиционер или климат-контроль: что лучше, как правильно обслуживать

Кондиционер или климат-контроль: что лучше, как правильно обслуживать

Кондиционер в автомобиле — неотъемлемый атрибут, который во многом облегчает жизнь автолюбителей. Однако некоторые водители относятся к нему с предубеждением, опасаясь использовать даже в жаркую погоду, чтобы не простудиться. Чем кондиционер отличается от климат-контроля, зачем нужно регулярно менять салонный фильтр и следить за уровнем фреона — в материале NEWS.ru.

Как правильно пользоваться автомобильным кондиционером

Пользоваться кондиционером в машине просто, однако мало кто делает это правильно, рассказал в беседе с NEWS.ru автоэксперт Михаил Пальмов.

«В жаркую погоду, если автомобиль долго стоял на солнце, первым делом проветрите салон. Откройте окна на пару минут, чтобы выпустить горячий воздух. Тогда кондиционер сразу не возьмет на себя сильную нагрузку и охладит салон гораздо быстрее. После проветривания закройте окна», — пояснил собеседник.

Если вы настраиваете кондиционер вручную, то ориентируйтесь на комфорт: оптимально выставить +21–24 градуса, сказал Пальмов.

«Не советую включать минимальную температуру сразу — это не ускорит охлаждение, а увеличит нагрузку на систему и расход топлива. Также правильно регулируйте потоки воздуха: не следует направлять струю прямо на себя, водителя или пассажиров. В этом случае очень легко переохладиться и простудиться. Лучше развернуть дефлекторы вверх, в стороны или параллельно лобовому стеклу. Однако если направить поток на лобовое стекло в сильную жару, то резкий перепад температур может вызвать трещину», — сказал эксперт.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам собеседника, стоит грамотно использовать режим рециркуляции.

«Не стоит им злоупотреблять. Например, его следует включать, чтобы не вдыхать выхлопные газы впереди идущей машины. Однако не нужно долго держать его включенным: в противном случае воздух в салоне пересушится и снизится уровень кислорода», — пояснил Пальмов.

Как правильно обслуживать кондиционер в автомобиле

Для того чтобы кондиционер долго проработал, следует регулярно менять салонный фильтр, который задерживает пыль, пыльцу и грязь, рассказал NEWS.ru автодиагност Александр Ефимов.

«Традиционная рекомендация производителя — менять фильтр каждые 15–25 тысяч километров. Однако в пыльных или загазованных условиях это придется делать чаще. Даже в прохладную погоду или в зимнее время запускайте систему хотя бы раз в месяц на несколько минут, это необходимо сделать для того, чтобы хладагент и масло смазали уплотнители компрессора и другие детали, предотвратив застой. Стоит также помнить, что зимой кондиционер подсушивает воздух, помогая бороться с запотеванием стекол», — пояснил Ефимов.

Он также порекомендовал водителям следить за уровнем фреона. По словам Ефимова, в любой системе происходят небольшие естественные утечки.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Ключевой признак нехватки фреона — слабое охлаждение. В этом случае необходимо обратиться в профильный сервис: специалисты проверят систему на герметичность, устранят причину и, если потребуется, дозаправят», — сказал эксперт.

Чем автокондиционер отличается от климат-контроля

Климат-контроль может удерживать температуру в салоне и автоматически регулировать поток холодного воздуха, рассказал NEWS.ru главный редактор журнала «АвтоДела» Роман Клопотов.

«В случае с кондиционером поток холодного воздуха не регулируется автоматически, то есть фактически он всегда работает на максимум. По этой причине в жару у человека часто возникают респираторные заболевания, когда он заходит в салон машины из пекла в прохладу. К тому же кондиционер нередко загрязняется и становится источником бактериального заражения. Чтобы этого не произошло, необходимо проводить профилактическую очистку системы кондиционирования, в том числе с использованием специальных средств», — сказал эксперт.

По словам Клопотова, большинство аварий происходит из-за невнимательности водителей, а высокая температура в салоне никак не способствует тому, чтобы они внимательно смотрели на дорогу.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Поэтому в жаркую погоду лучше всегда ездить с кондиционером, чем без него, так как это безопаснее и в меньшей степени нагружает водителя», — подчеркнул он.

Можно ли возить ребенка в машине с включенным кондиционером

Главное правило при перевозке детей в машине — избегать экстремального перепада температур, рассказал NEWS.ru член Союза педиатров России Дмитрий Малых.

«Если на улице стоит жара +35, то не стоит сразу выставлять в салоне +18. Оптимальная температура составляет около +22–24 градусов, а разница с уличной не должна превышать 7–10 градусов. Это позволяет организму легче адаптироваться и снижает вероятность дискомфорта», — сказал врач.

Он также пояснил, что простуду вызывают вирусы, а не кондиционер. При этом длительное воздействие холодного воздушного потока может привести к переохлаждению отдельных мышц и слизистых оболочек. Это вызывает неприятные ощущения, боль в шее или горле, а также делает человека более восприимчивым к инфекциям, отметил Малых.

«Для детей особенно важно, чтобы кондиционер был исправен и регулярно обслуживался. Загрязненные фильтры становятся источником пыли, аллергенов, грибков и бактерий, которые могут спровоцировать аллергические реакции, а также обострение заболеваний дыхательных путей. Поэтому необходимо менять салонный фильтр и проводить обслуживание системы кондиционирования в соответствии с рекомендациями производителя автомобиля», — резюмировал собеседник.

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