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14 июля 2026 в 05:15

Российские дипломаты простились с участником встречи на Эльбе

Посольство РФ в США простилось с ветераном — участником встречи на Эльбе Коном

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Российские дипломаты в Вашингтоне приняли участие в церемонии прощания с ветераном Второй мировой войны Фрэнком Коном, сообщили в пресс-службе посольства России в США. Участник встречи на Эльбе скончался 4 июля в возрасте 100 лет.

Старшие дипломаты посольства посетили церемонию прощания с героем, прошедшим с боями Европу и в последующие годы много сделавшим для сохранения памяти о боевом союзничестве наших стран в разгроме германского нацизма, — сказано в сообщении.

В посольстве напомнили, что Кон в 1945 году переправился через Эльбу у Торгау для связи с подразделениями Красной Армии. Кроме того, посол России в США Александр Дарчиев направил дочери ветерана письмо с соболезнованиями и словами поддержки.

Ранее сообщалось, что в Узбекистане скончался Розибой Сатторов — старейший участник Великой Отечественной войны в республике. Ветеран ушел из жизни в возрасте 116 лет. Он проживал в Камашинском районе.

До этого в Орле на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов. Он был почетным гражданином города. О смерти фронтовика сообщила пресс-служба местной администрации.

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