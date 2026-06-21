Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Розибой Сатторов умер в возрасте 116 лет

В Узбекистане скончался Розибой Сатторов — старейший участник Великой Отечественной войны в республике. Ветеран ушел из жизни в возрасте 116 лет, о чем местной газете «Народное слово» сообщили в администрации Кашкадарьинской области. В Telegram-канале газеты уточнили, что он проживал в Камашинском районе.

По данным администрации, из Кашкадарьинской области на фронт отправились более 47 тыс. человек. Однако домой вернулись около 22 тыс. бойцов. В целом из Узбекской ССР, где на тот момент проживало 6,8 млн человек, на войну ушли почти 2 млн жителей. Отдали свою жизнь около 540 тыс. уроженцев республики.

Около 158 тыс. человек пропали без вести, а свыше 50 тыс. умерли в фашистских концлагерях. Более 60 тыс. солдат вернулись с инвалидностью. Республика также выступала крепкой тыловой базой, откуда на передовую отправляли вооружение, технику и продовольствие.

Ранее в Орле на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов. Он был почетным гражданином города. О смерти фронтовика сообщила пресс-служба местной администрации.