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21 июня 2026 в 17:47

Умер старейший ветеран ВОВ в Узбекистане

Старейший ветеран ВОВ в Узбекистане Розибой Сатторов умер в возрасте 116 лет

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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В Узбекистане скончался Розибой Сатторов — старейший участник Великой Отечественной войны в республике. Ветеран ушел из жизни в возрасте 116 лет, о чем местной газете «Народное слово» сообщили в администрации Кашкадарьинской области. В Telegram-канале газеты уточнили, что он проживал в Камашинском районе.

По данным администрации, из Кашкадарьинской области на фронт отправились более 47 тыс. человек. Однако домой вернулись около 22 тыс. бойцов. В целом из Узбекской ССР, где на тот момент проживало 6,8 млн человек, на войну ушли почти 2 млн жителей. Отдали свою жизнь около 540 тыс. уроженцев республики.

Около 158 тыс. человек пропали без вести, а свыше 50 тыс. умерли в фашистских концлагерях. Более 60 тыс. солдат вернулись с инвалидностью. Республика также выступала крепкой тыловой базой, откуда на передовую отправляли вооружение, технику и продовольствие.

Ранее в Орле на 100-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны Алексей Левов. Он был почетным гражданином города. О смерти фронтовика сообщила пресс-служба местной администрации.

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