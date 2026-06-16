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16 июня 2026 в 13:42

В Орле ушел из жизни ветеран ВОВ Алексей Левов

На 100-м году скончался почетный гражданин Орла, ветеран ВОВ Алексей Левов

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Орле ушел из жизни ветеран Великой Отечественной войны и почетный гражданин города Алексей Васильевич Левов, сообщили в пресс-службе городской администрации. Ему было 99 лет.

С глубокой скорбью сообщаем, что на 100-м году жизни не стало Почетного гражданина города Орла, участника Великой Отечественной войны Алексея Васильевича Левова, — следует из сообщения.

Алексей Левов родился в 1926 году в деревне Золотарево Орловской области. В 1943 году его призвали на фронт, где он служил пулеметчиком в пехоте, затем в артиллерии 1-го Белорусского фронта. Участвовал в освобождении Белоруссии, Варшавы и штурме Берлина. За подвиги он был награжден орденом Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».

По информации РИА Новости, церемония прощания с Алексеем Левовым состоится 17 июня в 12:00. Она пройдет на Троицком кладбище в Орле.

Ранее глава Саратова Игорь Молчанов сообщил о кончине ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Николая Ивановича Сокова. Его не стало на 104-м году жизни.

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