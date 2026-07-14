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14 июля 2026 в 04:11

Юрист рассказал о рисках переводов с карты на карту

Хаминский: переводы на карту незнакомцу могут вызвать вопросы

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Переводы денежных средств с карты на карту могут нести риски как для отправителя, так и для получателя, рассказал агентству ПРАЙМ юрист Александр Хаминский. Особенно если деньги перечисляются незнакомому человеку, добавил он.

Отправитель не всегда знает, кому фактически поступают деньги и как они будут использованы в дальнейшем. Эксперт предупредил, что если получатель связан с экстремистской или террористической деятельностью, такой перевод может привлечь внимание правоохранительных органов.

При оплате товаров или услуг незнакомому человеку нужно сохранить подтверждающие документы. Речь идет о чеках, переписке и скриншотах, которые могут подтвердить назначение платежа.

Кроме того, в трудовых отношениях перечисление зарплаты на личные банковские карты может быть расценено как попытка скрыть реальные выплаты. В таком случае работодателю могут доначислить налоги и назначить штрафы. По словам эксперта, налоговые органы также проверяют переводы на личные карты на предмет ведения незарегистрированной предпринимательской деятельности.

Ранее заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков РАНХиГС Александр Абрамов заявил, что для формирования накоплений важно выбрать простую и понятную стратегию, а также заранее определить цель сбережений. По словам экономиста, первым шагом должна стать внутренняя установка на создание финансового резерва, который поможет справиться с непредвиденными расходами.

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