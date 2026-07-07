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07 июля 2026 в 17:03

Трамп двумя словами описал свой разговор с Путиным

Трамп назвал хорошим свой разговор с Путиным

Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Дональд Трамп и Реджеп Тайип Эрдоган Фото: Depo Photos/Keystone Press Agency/Global Look Press
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Американский лидер Дональд Трамп высоко оценил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, состоявшийся 4 июля, об этом он сообщил на двусторонней встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом. Он высказал твердое убеждение, что обе стороны конфликта — и Москва, и Киев — в равной степени стремятся к установлению мира на Украине. Трансляция доступна на YouTube-канале Белого дома.

У меня состоялся очень хороший разговор с президентом Путиным. Я также сразу после этого говорил с <...> Зеленским. Думаю, они оба хотят заключить сделку, — заявил политик.

Ранее президент США заявил, что в настоящее время мирное урегулирование конфликта на Украине выглядит маловероятным. При этом он выразил мнение, что именно в такие периоды нередко достигаются договоренности о прекращении конфликта. Трамп также выразил надежду, что противостояние завершится в ближайшем будущем.

Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что Россия будет следить за итогами встречи президентов США и Украины на саммите НАТО в Анкаре. Он отметил, что в ходе российско-американского саммита на Аляске Москву заверили, что украинский лидер «будет выполнять рекомендации США».

США
Россия
Украина
Дональд Трамп
Владимир Путин
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