Агроном напомнил, как легко отличить лесную землянику от садовой

Лесная земляника отличается от садовой, которую называют клубникой, особым и очень ярким ароматом, заявил в беседе с Regions агроном Леонид Суровцев. Первая из ягод никогда не достигает огромных размеров, например с кулак, в отличие от второй, уточнил эксперт.

Настоящая лесная земляника не бывает размером с кулак, она мелкая и капризная в сборе. А вот крупноплодная садовая земляника, которую все зовут клубникой, дает именно такие гигантские плоды. Запомните: если ягода огромная и сладкая — это садовая земляника, а не лесная, — отметил Суровцев.

Он добавил, что распознать клубнику можно по цветоносам: чаще всего они находятся на уровне листьев или чуть ниже, поэтому ягоды обычно скрыты под листвой. По словам агронома, листья у этой ягоды всегда крупные, плотные, кожистые.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что в косточках вишни содержится ядовитое вещество — амигдалин. По ее словам, смертельная доза — от 350 до 700 разжеванных зерен за один раз. Она отметила, что проглоченные целиком косточки не представляют опасности, так как они выходят из организма естественным путем.