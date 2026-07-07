Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
07 июля 2026 в 17:36

Агроном напомнил, как легко отличить лесную землянику от садовой

Агроном Суровцев: лесная земляника отличается от садовой особым и ярким ароматом

Фото: Photoagency db-Studio/Russian Look/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Лесная земляника отличается от садовой, которую называют клубникой, особым и очень ярким ароматом, заявил в беседе с Regions агроном Леонид Суровцев. Первая из ягод никогда не достигает огромных размеров, например с кулак, в отличие от второй, уточнил эксперт.

Настоящая лесная земляника не бывает размером с кулак, она мелкая и капризная в сборе. А вот крупноплодная садовая земляника, которую все зовут клубникой, дает именно такие гигантские плоды. Запомните: если ягода огромная и сладкая — это садовая земляника, а не лесная, — отметил Суровцев.

Он добавил, что распознать клубнику можно по цветоносам: чаще всего они находятся на уровне листьев или чуть ниже, поэтому ягоды обычно скрыты под листвой. По словам агронома, листья у этой ягоды всегда крупные, плотные, кожистые.

Ранее врач общей практики Елена Павлова предупредила, что в косточках вишни содержится ядовитое вещество — амигдалин. По ее словам, смертельная доза — от 350 до 700 разжеванных зерен за один раз. Она отметила, что проглоченные целиком косточки не представляют опасности, так как они выходят из организма естественным путем.

Общество
агрономы
ягоды
продукты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Взрыв в Монако может подорвать политические отношения Киева
Троих жителей Кузбасса осудили за мошенничество на сумму свыше 9 млн рублей
Instagram дал ИИ доступ к фото пользователей
Востоковед объяснил новый виток войны между США и Ираном
Внучка Ротару в алом топе восхитила посетителей Недели моды в Париже
Власти Новосибирской области опровергли слухи о перебоях с поставками в регион
Минпромторг заявил, что проблемы с топливом не влияют на наличие товаров
Удары возмездия ВС РФ по Украине 8 июля: как Россия отвечает на атаки ВСУ
Минпромторг приготовил меры на случай скачка цен на продукты
В ЛНР назвали число раненных при атаке ВСУ на кафе и автомобили
В Иркутске начали устранять последствия шторма
Эрдогана насмешил образ Макрона
Автоэксперт оценил идею льгот на платных трассах для осторожных водителей
Дезертир с гранатой «отжал» золотую сережку у женщины в Киеве
Крокодил набросился на подростка во время семейной рыбалки
Названа вероятная причина отказа Болгарии и Венгрии от военной помощи Киеву
Экс-игрок «Краснодара» назвал причину отъезда Сперцяна в Саудовскую Аравию
Политолог раскрыл цели увеличения военных расходов Германии
Хищения на «зубах дракона» в Белгородской области: кто сколько украл, цифры
ВСУ атаковали коммерческий объект и ранили гражданского в Белгороде
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики
Общество

Натираю кабачки на терке и на сковороду — к чаю подаю хрустящие хачапури: нежнее и вкуснее классики

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно
Общество

Заливаю шампиньоны пивом — и на сковороду. К ужину подаю обалденную закуску за копейки: бюджетно и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.