Чемпионат мира по футболу стал золотой жилой для эскортниц

Чемпионат мира по футболу стал золотой жилой для эскортниц Интерес к эскорт-услугам после матчей ЧМ-2026 вырос на 20%

В период проведения чемпионата мира по футболу — 2026 зафиксирован рост интереса к эскорт-услугам, сообщает Metro со ссылкой на данные специализированной платформы. Количество пользовательских сессий в течение суток после матчей увеличивалось примерно на 20%.

По данным издания, аналогичная динамика проявлялась после завершения группового этапа мундиаля в Северной Америке. При этом активность пользователей возрастала как после побед, так и после поражений их любимых команд. Авторы исследования отмечают, что эмоциональное состояние болельщиков не зависит от исхода матчей.

Рост интереса болельщиков к подобным сервисам наблюдался и ранее. Так, после вылета сборной Англии с чемпионата мира — 2022 в Катаре увеличилось число онлайн-сеансов на 44%. Кроме того, наибольший рост активности фиксировался среди болельщиков, чьи ставки на матчи оказались победными.

Ранее канадские полицейские задержали болельщика за критику цен на билеты чемпионата мира — 2026. Правоохранительные органы выписали ему штраф в размере 65 канадских долларов (3568 рублей).