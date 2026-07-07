Лантратова рассказала о судьбах пропавших без вести солдат

Аппарат омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 пропавшего без вести на СВО военнослужащего, сообщила в МАКСе уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что за месяц поступило более 9,5 тыс. обращений по теме СВО.

Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, — написала Лантратова.

Ранее омбудсмен сообщила, что занимается поисками пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области, а также помогает его семье. По ее словам, в аппарат поступило обращение от супруги военнослужащего, которая воспитывает двух дочерей.

До этого Лантратова помогла участнику СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить необходимую медицинскую помощь. По словам омбудсмена, военнослужащий получил тяжелое ранение в зоне боевых действий. Лантратова рассказала, что мужчина столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи.