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07 июля 2026 в 17:38

Лантратова рассказала о судьбах пропавших без вести солдат

Лантратова: в июне установлена судьба 91 пропавшего военного

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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Аппарат омбудсмена совместно с Минобороны России в июне установил судьбу 91 пропавшего без вести на СВО военнослужащего, сообщила в МАКСе уполномоченный по правам человека в РФ Яна Лантратова. Она отметила, что за месяц поступило более 9,5 тыс. обращений по теме СВО.

Наш аппарат принял более 9,5 тыс. обращений по теме СВО. Совместно с Минобороны России удалось установить судьбу 91 военнослужащего, по 342 обращениям удалось добиться положительных решений от госорганов по медицине, социальным выплатам и оформлению документов, — написала Лантратова.

Ранее омбудсмен сообщила, что занимается поисками пропавшего без вести участника СВО из Тамбовской области, а также помогает его семье. По ее словам, в аппарат поступило обращение от супруги военнослужащего, которая воспитывает двух дочерей.

До этого Лантратова помогла участнику СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить необходимую медицинскую помощь. По словам омбудсмена, военнослужащий получил тяжелое ранение в зоне боевых действий. Лантратова рассказала, что мужчина столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи.

Россия
Яна Лантратова
Минобороны РФ
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