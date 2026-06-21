Лантратова помогла бойцу СВО с серьезным заболеванием и ранением

Уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова сообщила в МАКСе, что помогла участнику СВО пройти военно-врачебную комиссию и получить необходимую медицинскую помощь. По словам омбудсмена, военнослужащий, который имел серьезное заболевание, получил тяжелое ранение в зоне боевых действий. Лантратова рассказала, что мужчина столкнулся с трудностями при получении медицинской помощи.

Мы направили запрос в Главное военно-медицинское управление Минобороны России. По итогам проверки боец направлен на прохождения повторной военно-врачебной комиссии. После заключения врачей ему окажут всю необходимую медицинскую помощь. А также примут решение о дальнейшей службе. Благодарю Минобороны России за оперативную реакцию, — написала Лантратова.

Ранее омбудсмен направила в ООН и ОБСЕ обращения с просьбой дать оценку удару беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области. Лантратова назвала атаку «бесчеловечным терактом» и призвала публично осудить удар.

До этого Лантратова сообщила, что удалось добиться выплат для семьи пропавшего без вести участника СВО из Нижегородской области. По ее словам, мужчина числится пропавшим с марта 2026 года, однако его жена с тремя детьми не могла оформить пособия.