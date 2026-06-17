Лантратова вступилась за семью пропавшего без вести участника СВО Лантратова добилась выплат для семьи пропавшего без вести бойца СВО

Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова сообщила в Telegram-канале, что смогла добиться выплат для семьи пропавшего без вести участника СВО из Нижегородской области. По ее словам, мужчина числится пропавшим с марта 2026 года, однако его жена с тремя детьми не могла оформить пособия.

Помогли семье участника СВО получить выплаты. <…> Женщина обратилась к уполномоченному по правам человека в Нижегородской области Оксане Кислицыной. Региональный уполномоченный написала нам о ситуации. Мы направили запрос в Министерство социального развития и семейной политики Нижегородской области. Попросили выделить материальную помощь, — написала Лантратова.

Ведомство приняло решение о разовой материальной помощи в размере 10 тыс. рублей на предметы первой необходимости. Кроме того, там заявили, что семье полагаются ежемесячные детские выплаты, а также все положенные многодетным меры поддержки — компенсация питания и проезда школьников, ежегодная выплата к 1 сентября, субсидия на ЖКУ.

Ранее замгендиректора ВГТРК, военный корреспондент Евгений Поддубный заявлял, что в России необходимо ввести единые стандарты помощи участникам СВО. По его словам, следует сформировать бесшовную систему, которая позволит оказывать не только медицинские услуги.