В ГД ответили, какие социальные темы может затронуть Путин на прямой линии

Президент России Владимир Путин, вероятно, затронет на прямой линии вопросы повышения социальных выплат в 2026 году, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также, по ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

Президент отметит те изменения, которые предстоят нам в 2026 году, именно повышение пособий и пенсий, новый вид налогового вычета, такой как семейная налоговая выплата. Уверена, что мы продолжим разговор о тех проектах, которые сегодня являются национальной гордостью, — это проекты «Семья» и «Кадры». Мы очень много делаем сегодня для людей труда. У нас впервые, наверное, со времен СССР возрождается уважение к труду на таком высоком уровне. В Кремлевском дворце наградили 20 лучших по профессии — сварщиков, токарей, слесарей и фрезеровщиков, представителей рабочих профессий, — поделилась Бессараб.

Парламентарий отметила, что российский лидер может рассказать о новых целях в области социальной сферы. По ее словам, скорее всего, без внимания не останутся вопросы поддержки участников СВО.

Я думаю, что президент обязательно будет говорить об уровне бедности в РФ. Он уже дал поручение сократить бедность до 5% к 2036 году — это очень амбициозный план. Кроме того, конечно, это будет поддержка многодетных семей, поддержка материнства и впервые отцовства, особенно в многодетных семьях. Это будут вопросы о пенсиях, вознаграждении военнослужащих и денежном довольствии. Думаю, что это коснется, безусловно, поддержки участников СВО и членов их семей, — резюмировала Бессараб.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что тема специальной военной операции будет по-новому звучать на прямой линии Путина. По его мнению, акценты в обсуждении СВО расставят иначе, чем в предыдущие разы, с особым вниманием к динамике изменений.