Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
18 декабря 2025 в 19:08

В ГД ответили, какие социальные темы может затронуть Путин на прямой линии

Депутат Бессараб: Путин может затронуть на прямой линии вопрос роста соцвыплат

Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Владимир Путин во время программы «Итоги года с Владимиром Путиным» Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин, вероятно, затронет на прямой линии вопросы повышения социальных выплат в 2026 году, предположила в беседе с NEWS.ru депутат Госдумы Светлана Бессараб. Также, по ее мнению, на мероприятии, возможно, будет освещен ход реализации национальных проектов, таких как «Семья» и «Кадры».

Президент отметит те изменения, которые предстоят нам в 2026 году, именно повышение пособий и пенсий, новый вид налогового вычета, такой как семейная налоговая выплата. Уверена, что мы продолжим разговор о тех проектах, которые сегодня являются национальной гордостью, — это проекты «Семья» и «Кадры». Мы очень много делаем сегодня для людей труда. У нас впервые, наверное, со времен СССР возрождается уважение к труду на таком высоком уровне. В Кремлевском дворце наградили 20 лучших по профессии — сварщиков, токарей, слесарей и фрезеровщиков, представителей рабочих профессий, — поделилась Бессараб.

Парламентарий отметила, что российский лидер может рассказать о новых целях в области социальной сферы. По ее словам, скорее всего, без внимания не останутся вопросы поддержки участников СВО.

Я думаю, что президент обязательно будет говорить об уровне бедности в РФ. Он уже дал поручение сократить бедность до 5% к 2036 году — это очень амбициозный план. Кроме того, конечно, это будет поддержка многодетных семей, поддержка материнства и впервые отцовства, особенно в многодетных семьях. Это будут вопросы о пенсиях, вознаграждении военнослужащих и денежном довольствии. Думаю, что это коснется, безусловно, поддержки участников СВО и членов их семей, — резюмировала Бессараб.

Ранее политолог Сергей Маркелов заявил, что тема специальной военной операции будет по-новому звучать на прямой линии Путина. По его мнению, акценты в обсуждении СВО расставят иначе, чем в предыдущие разы, с особым вниманием к динамике изменений.

Владимир Путин
Светлана Бессараб
социальная политика
налоговые вычеты
Софья Якимова
С. Якимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Конец «крестопаду»? Как герб России защищают от «халялизации»
Под Иркутском произошла авария с 10 машинами
Женщина споткнулась о робота в центре Москвы и попала на видео
Вклады сроком от трех лет могут получить страховку до 2 млн рублей
Герасимов озвучил потери ВСУ на Курском направлении
Протестующих у Европарламента закидали гранатами со слезоточивым газом
Итоги года с Путиным, роковая ошибка США, Киев теряет спонсоров: что дальше
ФАС заставила ПИК открыть двери конкурентам
В ГД раскрыли, зачем Евросоюз на самом деле хочет украсть российские активы
В Минобороны сообщили об успехах бойцов «Центра» в районе Красноармейска
США «почистили» список антироссийских санкций
Житель Каушан сжег свою больную мать и надругался над сиделкой
Названы четыре причины, почему в Европе говорят о войне с Россией
Одесситы взбунтовались из-за недельных блэкаутов
Взбиваю творог и банан: нежный мусс для малышей на Новый год!
Россияне с детьми получили психологическую травму из-за голых немцев
Рецепт-находка для мам: безопасные канапе для малышей на праздник
Герасимов раскрыл положение дел в Красном Лимане
В Госдуме объяснили, почему западные лидеры не проводят прямые линии
Раскрыты возможности современного российского ЗРК С-500
Дальше
Самое популярное
Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами
Общество

Это горячее можно заготовить заранее, заморозить, а 31 декабря запечь в духовке: стожки с грибами

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная
Общество

Первый тост — и рулета уже нет. Готовлю из лаваша с курицей, грибами и соленым огурчиком. Вкус знакомый, а форма — беспроигрышная

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы
Общество

Запеканка на ужин из самых простых продуктов: готовим сытное горячее из картошки и курицы

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.