Политолог рассказал, чего ждать от грядущей прямой линии Путина

Тема специальной военной операции будет по-новому звучать на прямой линии президента России Владимира Путина в 2025 году, заявил NEWS.ru политолог Сергей Маркелов. По его мнению, акценты в обсуждении СВО расставят иначе, чем в предыдущие разы, с особым вниманием к динамике изменений.

На мой взгляд, Путин на прямой линии уделит одинаковое количество времени двум большим блокам: геополитическому и внутрироссийскому. Понятно, что основной темой будет СВО. Думаю, акценты будут расставлены иначе, чем в прошлые разы. Будет обсуждаться динамика. По сути, в 2022 году СВО началась, и в феврале 2026-го будет уже четыре года. На прямой линии рассмотрят, что изменилось, чем отличается 2022 год от 2025-го. Также, на мой взгляд, будет показана смена акцентов в описании спецоперации. Если в прошлые годы президент много говорил о позиции России, то сейчас появится акцент на аспектах окончания конфликта, — высказался Маркелов.

Он не исключил, что Путину зададут много вопросов, связанных с российской экономикой и переориентацией страны на Восток и Азию. Также, по его словам, много внимания в рамках прямой линии уделят адаптации к западным санкциям.

Обсуждая внутрироссийский вопрос в рамках прямой линии, конечно, будет поднято много тем, связанных с экономикой. Наша переориентация на Восток и Азию, в частности о партнерстве с Китаем и Индией. Много внимания уделится теме нашего перехода от адаптации после западных санкций. И традиционно обсудят социальный пакет: поддержку граждан, бойцов СВО и их семей, — резюмировал Маркелов.

Ранее директор Центра общественно-политических проектов Константин Листратов предположил, что на прямой линии Путина, которая состоится 19 декабря, поднимут темы интеграции бойцов СВО в мирную жизнь. Он выразил мнение, что на встрече президент также обсудит такие темы, как состояние международной повестки и смену баланса сил на мировой арене.