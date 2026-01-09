Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
09 января 2026 в 18:37

МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС

МАГАТЭ запросило прекращение огня у ЗАЭС для ремонта резервной линии

Фото: Victor/Xinhua/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

МАГАТЭ консультируется с Москвой и Киевом о возможности временно прекратить огонь у Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это необходимо для ремонта поврежденной 2 января 330-кВ линии «Ферросплавная-1», передает пресс-служба организации в соцсети Х.

МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия, — отметил глава агентства.

Ранее Гросси заявил, что ООН практически не участвует в разрешении большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту ключевую роль. Он отметил, что это касается кризисов от Судана до Украины.

Ранее аналитики отмечали, что вопрос ЗАЭС стал одним из главных тормозов на пути к мирному урегулированию. По их словам, мощности станции, которая раньше давала стране четверть всей энергии, сейчас критически важны для работы дата-центров и восстановления инфраструктуры.

ЗАЭС
Запорожская АЭС
МАГАТЭ
удары
атаки
Украина
Россия
Рафаэль Гросси
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Снежный коллапс в Москве: как столица переживает снегопад 9 января
Внук Пугачевой оправдал свои ошибки на английском языке одним диагнозом
Зеленский нарвался, отмщение «Орешником», эпопея Долиной: что будет дальше
Актеры сериала «Солдаты» застряли в снежной пробке
Борьба с «наливайками»: что сделали в Вологде, закроют ли по всей России
«По шаблону Бандеры»: в Италии отменили выступления Захаровой, что известно
Американский самолет с неизвестными дипломатами прилетел в Венесуэлу
В Британии могут запретить Х из-за откровенных дипфейков с Кейт Миддлтон
В Мадриде закрыли ресторан, где под видом утки подавали уличных голубей
Вооруженные погромщики в Иране пролили кровь силовиков
«Думает, гамбургер»: Каллас преподали урок физики после слов об «Орешнике»
Озвучены шансы присоединения Гренландии к США
Между Гомелем и Россией возникли проблемы с авиасообщением
Участникам беспорядков в Тегеране пригрозили смертной казнью
Подросток расправился с родителями, чтобы убить Трампа
Погромы в Иране обернулись смертью невинного ребенка
Россиянам объяснили, грешно ли гадать в Святки
Известный тренер преподал россиянам урок алкогольного этикета
В Лондоне превратят в музей дом, где рос Боуи
Симоньян продемонстрировала фигурку Мадуро в образе супергероя
Дальше
Самое популярное
Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом
Общество

Подсела на легкие ужины, теперь регулярно готовлю по этому рецепту: конвертики с творогом

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет
Общество

Январь будет аномальным: синоптики изменили прогноз с 9-го числа — такого не было 70 лет

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов
Общество

Рецепт торта для тех, кто не умеет готовить и у кого нет духовки: «Муравейник» из трех ингредиентов

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.