МАГАТЭ замерло в ожидании после обрыва последней «нитки» питания ЗАЭС МАГАТЭ запросило прекращение огня у ЗАЭС для ремонта резервной линии

МАГАТЭ консультируется с Москвой и Киевом о возможности временно прекратить огонь у Запорожской АЭС, сообщил гендиректор агентства Рафаэль Гросси. По его словам, это необходимо для ремонта поврежденной 2 января 330-кВ линии «Ферросплавная-1», передает пресс-служба организации в соцсети Х.

МАГАТЭ инициировало консультации, чтобы установить временное прекращение огня в районе, где в результате военных действий 2 января была повреждена и разорвана последняя оставшаяся резервная 330-киловольтная линия, — отметил глава агентства.

Ранее Гросси заявил, что ООН практически не участвует в разрешении большинства мировых конфликтов и должна вернуть себе эту ключевую роль. Он отметил, что это касается кризисов от Судана до Украины.

Ранее аналитики отмечали, что вопрос ЗАЭС стал одним из главных тормозов на пути к мирному урегулированию. По их словам, мощности станции, которая раньше давала стране четверть всей энергии, сейчас критически важны для работы дата-центров и восстановления инфраструктуры.