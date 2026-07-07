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07 июля 2026 в 17:26

Садовод объяснила, как вырастить огурцы без горечи

Садовод Воронова: огурцы становятся горькими из-за перепада температур

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чтобы вырастить огурцы без горечи, необходимо защитить их от перепада температур, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что такие овощи лучше всего выращивать в теплице.

Огурцы родом из Индии, где всегда ровный климат. Поэтому они тяжело переносят наше переменчивое лето и начинают в ответ вырабатывать вещество кукурбитацин, имеющее горький вкус, — объяснила Воронова.

Садовод подчеркнула, что режим полива не влияет на выработку кукурбитацина, но обилие воды снижает его концентрацию. По ее словам, горечь также может появиться из-за неполного опыления.

Ранее садовод Николай Фурсов рассказал, что в июле на даче нужно высаживать кустарники. Он отметил, что для высадки в это время подойдут малина, ежевика, смородина и голубика.

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