Садовод объяснила, как вырастить огурцы без горечи

Чтобы вырастить огурцы без горечи, необходимо защитить их от перепада температур, рассказала «Москве 24» эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова. Она отметила, что такие овощи лучше всего выращивать в теплице.

Огурцы родом из Индии, где всегда ровный климат. Поэтому они тяжело переносят наше переменчивое лето и начинают в ответ вырабатывать вещество кукурбитацин, имеющее горький вкус, — объяснила Воронова.

Садовод подчеркнула, что режим полива не влияет на выработку кукурбитацина, но обилие воды снижает его концентрацию. По ее словам, горечь также может появиться из-за неполного опыления.

Ранее садовод Николай Фурсов рассказал, что в июле на даче нужно высаживать кустарники. Он отметил, что для высадки в это время подойдут малина, ежевика, смородина и голубика.