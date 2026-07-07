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07 июля 2026 в 15:04

Вместо скучных многолетников — ослепительные оранжево-желтые «солнышки» до 15 см в диаметре. Идеальный выбор для ярких клумб

Фото: D-NEWS.ru
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Рудбекия «индиан саммер» (Rudbeckia Indian Summer) — это, пожалуй, один из самых эффектных и узнаваемых сортов, способный стать главным акцентом вашего осеннего сада. Свое название он оправдывает полностью, даря яркое, теплое бабье лето до самых заморозков. Это растение словно создано для того, чтобы приносить радость и украшать участок с минимальными усилиями.

Главное богатство этого сорта — его цветы. Это просто гигантские корзинки, достигающие в диаметре 12–13 см, а иногда и 15 см. Они окрашены в насыщенный, интенсивный оранжево-желтый цвет, который словно светится изнутри. Лепестки, расположенные в один ряд, обрамляют темную, почти черную сердцевину, что придает цветку невероятную выразительность и контраст.

Куст у «индиан саммер» формируется мощный, раскидистый, высотой от 80 до 100 см и шириной до 45 см. Стебли у него толстые, крепкие и опушенные, поэтому растение хорошо держит тяжесть крупных цветков и не нуждается в подвязке. Цветет эта рудбекия очень обильно и продолжительно: первая волна цветения начинается в июле и длится до сентября, а при своевременном удалении увядших соцветий отдельные бутоны могут появляться вплоть до самых заморозков.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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