Суд в Москве принял жесткое решение в отношении певицы-иноагента Монеточку заочно приговорили к году колонии

Певицу Елизавету Гырдымову (внесена Минюстом РФ в список иноагентов), известную под псевдонимом Монеточка, приговорили в мировом суде Москвы к одному году колонии заочно по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента, сообщили ТАСС в 359-м судебном участке. Прокурор ранее запрашивал для артистки год и 10 месяцев лишения свободы заочно.

Суд приговорил Гырдымову к одному году колонии заочно, срок ее наказания начнет исчисляться с момента ее задержания или же выдачи в РФ, — говорится в сообщении.

Ранее в столичном суде был зарегистрирован новый протокол об административном правонарушении против певицы по факту несоблюдения правил для иностранных агентов. До этого артистке уже было предъявлено заочное обвинение в рамках уголовного дела за уклонение от обязанностей иноагента.

Кроме того, историк и блогер Тамара Эйдельман (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении ложной информации о Вооруженных силах России, согласно которому она была приговорена к восьми годам колонии. Апелляционная жалоба пока не назначена к рассмотрению.