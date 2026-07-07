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07 июля 2026 в 16:05

Политолог раскрыл возможный мотив убийства подозреваемой в теракте в Монако

Политолог Мезюхо назвал зачисткой убийство подозреваемой в теракте в Монако

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Ликвидация Анастасии Березовской, подозреваемой в теракте в Монако, чье тело обнаружено закопанным под Киевом, может указывать на зачистку, заявил политолог Иван Мезюхо в интервью Lenta.ru. По его словам, заказчиком выступали власти Украины. Он уверен, что украинские силовики предпримут попытки запутать следствие, а фигурантам дела уготована роль крайних.

Судя по всему, сейчас зачищаются следы этого преступления. [Президентом Украины Владимиром] Зеленским было принято решение ликвидировать исполнителей, чтобы ниточка международного расследования не привела Интерпол непосредственно к нему. То, что среди подозреваемых в убийстве числится действующий офицер ГУР, как раз и свидетельствует о том, что приказы исходили непосредственно от главы киевской клики, — указал эксперт.

Более того, в ближайшее время их могут физически устранить прямо в стенах следственного изолятора, поскольку у местных спецслужб имеется достаточно рычагов для подобных действий, отметил политолог. При этом европейские правоохранительные структуры, по его оценке, сегодня абсолютно бессильны и не способны оказать давление на Зеленского.

Как полагает Мезюхо, данную историю постараются замять не только в Киеве, но и в европейских столицах. Возможно, что власти Монако еще некоторое время будут выражать негодование, однако вряд ли кто-то станет прислушиваться к позиции столь крошечного государства, когда на весах лежит поддержка Киева в новом витке противостояния с Россией, указал эксперт.

Ранее силовики обнаружили в подвале дома одного из задержанных по делу об убийстве Березовской помещение, которое больше напоминало комнату пыток. Владелец был бывшим сотрудником правоохранительных органов.

Европа
Украина
Монако
убийства
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