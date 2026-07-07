Народную артистку России Екатерину Жемчужную похоронили на Троекуровском кладбище в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Прощание с ней состоялось во вторник, 7 июля, в столичном театре «Ромэн».

В театр пришли друзья, коллеги и поклонники артистки, чтобы проститься с ней. Венки направили Министерство культуры РФ, ГИТИС, Союз кинематографистов России и ряд других культурных организаций. Среди тех, кто присутствовал на церемонии, был и Алексей Фурсин — руководитель столичного департамента культуры.

Актриса умерла на 83-м году жизни. Как рассказала дочь покойной, народная артистка РФ скончалась из-за тромбоэмболии.

Ранее режиссер Никита Михалков сообщил, что роли народной артистки РФ Екатерины Жемчужной войдут в энциклопедию актерского мастерства. Он отметил, что Жемчужная была одной из лучших актрис в истории страны.

До этого народному артисту России Николаю Шишкову стало плохо во время церемонии прощания с актрисой Екатериной Жемчужной в театре «Ромэн». Инцидент произошел, когда артист поднимался по ступенькам на сцену.