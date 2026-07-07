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07 июля 2026 в 11:35

Известному артисту стало плохо на прощании с актрисой Жемчужной

Народному артисту России Шишкову стало плохо на церемонии прощания с Жемчужной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Народному артисту России Николаю Шишкову стало плохо во время церемонии прощания с актрисой Екатериной Жемчужной в театре «Ромэн», сообщает корреспондент NEWS.ru. Инцидент произошел, когда артист поднимался по ступенькам на сцену.

Шишкову помогли подняться, после чего ему дали воду. Сейчас состояние артиста стабильно.

Ранее сообщалось, что 7 июля в Московском музыкально-драматическом цыганском театре «Ромэн» началось прощание с народной артисткой России Екатериной Жемчужной. Она проработала в этом театре более 60 лет. В здании собрались родные, коллеги и поклонники актрисы, которые несут цветы, чтобы отдать дань уважения ее памяти. Актриса умерла на 83-м году жизни. Как рассказала дочь покойной, народная артистка РФ скончалась из-за тромбоэмболии.

Также худрук «Ромэна» Николай Сергиенко заявил, что Жемчужную коллеги запомнили живой, лучезарной, теплой и настоящей. По его словам, актриса с большим удовольствием играла комедийные роли.

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