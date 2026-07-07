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07 июля 2026 в 11:29

«Купалась в комедии»: названы любимые театральные роли Жемчужной

Худрук Сергиенко: Жемчужная с большим удовольствием играла комедийные роли

Актриса Екатерина Жемчужная на юбилейном вечере, посвященном ее 75-летию Актриса Екатерина Жемчужная на юбилейном вечере, посвященном ее 75-летию Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва»
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Народную артистку России Екатерину Жемчужную коллеги запомнили живой, лучезарной, теплой и настоящей, заявил худрук Московского музыкально-драматического цыганского театра «Ромэн» Николай Сергиенко. По его словам, которые передает корреспондент NEWS.ru, актриса с большим удовольствием играла комедийные роли.

Вообще она комедийные роли играла с большим удовольствием, нежели чем какие-либо трагедийные. Трагедийные роли давались ей легко, а вот в комедии она купалась, — отметил Сергиенко.

Прощание с Жемчужной началось в театре «Ромэн» утром 7 июля. Она проработала там более 60 лет. В здании собрались родные, коллеги и поклонники актрисы. Они принесли цветы, чтобы отдать дань уважения ее памяти. Венки прислали в том числе Министерство культуры, ГИТИС и другие учреждения культуры.

Жемчужная умерла на 83-м году жизни. Актриса запомнилась зрителям по картинам «Вечный зов», «Карнавал», «Цыганское счастье», «Чардаш Монти», «Цыганка Аза». Как рассказала дочь покойной, народная артистка РФ скончалась из-за тромбоэмболии.

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