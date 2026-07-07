Гроб с телом Жемчужной вынесли из театра «Ромэн»

Гроб с телом народной артистки России Екатерины Жемчужной вынесли из театра «Ромэн» после церемонии прощания, передает корреспондент NEWS.ru. Она прошла непосредственно в здании театра. Гроб спустили со сцены под всеобщие аплодисменты.

Известно, что Жемчужную захоронят отдельно от ее супруга Георгия Жемчужного, который покоится на Ваганьковском кладбище. Попрощаться с актрисой пришло множество российских деятелей искусств.

Ранее худрук театра «Ромэн» народный артист России Николай Сергиенко на церемонии прощания с Жемчужной рассказал, что актриса крайне тяжело переносила смерть мужа — боль утраты буквально не давала ей спокойно жить. По словам Сергиенко, артистка часто заходила к нему в кабинет, где они предавались воспоминаниям о молодости.

Кроме того, дочь народной артистки сообщила, что Жемчужная ушла из жизни на 83-м году от тромбоэмболии. По словам родственницы, у исполнительницы главной роли в картине «Табор уходит в небо» медики диагностировали тромб, который стал причиной гибели.