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06 июля 2026 в 15:39

Посадите этот удивительный цветок: бело-красные соцветия с ароматом черной смородины цветут до октября

Фото: D-NEWS.ru
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Шалфей мелколистный Hot Lips, более известный в народе как сальвия «горячие губы», — это растение, которое способно удивить даже бывалых дачников. Его главная изюминка — необычные двухцветные цветки, контрастное сочетание красного и белого делает его невероятно эффектным в любом саду. При этом на одном растении часто можно увидеть цветки разной окраски: ярко-красные, красно-белые или почти полностью белые, словно маленькие «губки» парят в воздухе на концах побегов. Эта удивительная особенность связана с температурой: в прохладную погоду цветки часто бывают белыми, а в жару красный цвет становится более выраженным.

Этот многолетний полукустарник родом из Мексики вырастает до 40–60 см в высоту и ширину. Его мелкие овальные листья бледно-зеленого цвета при растирании издают необычный для шалфея аромат черной смородины, за что растение иногда так и называют — черносмородиновый шалфей. Цветение начинается в середине лета и продолжается до самых первых заморозков, радуя яркими красками с июня по октябрь. А листья и цветы, помимо декоративности, привлекают в сад бабочек, пчел и даже колибри.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
цветы
садоводы
дачники
многолетники
Мария Левицкая
М. Левицкая
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