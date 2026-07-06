Вместо скучных однолетников — охапки небесно-голубых, сиреневых и абрикосовых цветов. Выносливы, красивы и неприхотливы

Диморфотека, или капские ноготки, — это очаровательное растение, которое привносит в сад яркие краски африканского солнца. Родом из Южной Африки, этот цветок с 1798 года радует садоводов по всему миру своей жизнерадостностью и выносливостью. В природе диморфотека бывает и многолетником, но в условиях средней полосы России ее, как правило, выращивают как однолетнее растение. Несмотря на это, за один сезон она успевает создать настоящий фейерверк красок.

Этот представитель семейства Астровых формирует сильно разветвленный куст высотой от 30 до 60 см. Его соцветия — это одиночные корзинки, напоминающие ромашки, диаметром до 6–10 см. Главная гордость диморфотеки — невероятное разнообразие окраски: ее цветы могут быть белыми, кремовыми, желтыми, оранжевыми, абрикосовыми, розовыми, сиреневыми и даже небесно-голубыми. У многих сортов лепестки имеют контрастное темное пятно у основания, что делает цветок еще более выразительным. На одном растении может распускаться до трех десятков соцветий, обеспечивая непрерывное цветение на протяжении всего лета.

Диморфотека — идеальное растение для занятых и начинающих садоводов. Она невероятно неприхотлива: предпочитает солнечные участки, но мирится с полутенью.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.