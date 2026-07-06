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06 июля 2026 в 13:16

Профессор рассказал о главных неожиданностях на ЕГЭ

Профессор Белый: школьники рассказали о простых заданиях на ЕГЭ по математике

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 2026 году пожаловались на неожиданно простые задания по профильной математике, сообщил NEWS.ru автор Telegram-канала «Наука и университеты», доктор технических наук, профессор Евгений Белый. Он предположил, что именно по этой причине число абитуриентов с высокими баллами ожидаемо подрастет.

Эта ситуация может сыграть злую шутку с теми абитуриентами, кто долго и серьезно готовился к экзамену по профильной математике и рассчитывал на высокие баллы в условиях трудных заданий. Простые варианты уравняли их с другими выпускниками, которые готовились менее тщательно. В результате в конкурсном отборе возрастает роль других предметов, в частности русского языка, — пояснил Белый.

Он также отметил наличие ошибок в контрольно-измерительных материалах по отдельным предметам. По словам профессора, в Госдуме даже предложили ставить максимальный балл за задания ЕГЭ, где нашли неточности, опечатки или «кривые» формулировки.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» и депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что процесс сдачи единого государственного экзамена можно сопоставить с дрессировкой в цирке. По его мнению, эта система вовсе не отражает реальных знаний детей. Он отметил, что даже один из создателей ЕГЭ уже призвал отменить его.

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