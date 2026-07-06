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06 июля 2026 в 13:23

Песков оценил значение учений России и КНР для безопасности

Песков: учения России и КНР не направлены против третьих стран

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Совместные учения России и КНР не имеют направленности против каких-либо третьих стран, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стартовавшие российско-китайские учения «Морское взаимодействие — 2026» в порту Циндао. По его словам, которые приводятся на платформе МАКС, подобное сотрудничество является значимым элементом обеспечения региональной и международной безопасности.

Что касается наших совместных учений, они тоже не направлены ни против кого, ни против одного государства региона, и все должны из этого исходить. Напротив, сотрудничество в такой важной, ответственной области между Россией и Китаем — это очень важный фактор, который способствует предсказуемости и безопасности в регионе, — отметил Песков.

Ранее стало известно, что Россия и Индия получили право направлять на территории друг друга до 3 тыс. военнослужащих, а также до 10 военных самолетов и пяти боевых кораблей. Об этом говорится в соглашении об укреплении военного сотрудничества, которое вступило в силу в январе 2026 года после прохождения ратификации в обеих странах.

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