В Кремле отреагировали на запуск Китаем баллистической ракеты

Испытания Китаем своих баллистических ракет является его суверенным правом, отметил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводятся на платформе МАКС, власти КНР этими действиями не угрожают соседним государствам.

Мы считаем, что это суверенное право Китая — испытывать свою ракету и заниматься военным строительством. Китай <...> является нашим большим союзником и стратегическим партнером, — заявил Песков.

Ранее посольство Китая в Вашингтоне заявило, что США при неверном подходе к тайваньскому вопросу могут спровоцировать прямое столкновение или даже вооруженный конфликт с Китаем. Это заявление последовало после высказываний помощника американского госсекретаря по делам стран Восточной Азии и Тихоокеанского региона Майкла Десомбре о планах поставок оружия Тайваню.

Также министр иностранных дел КНР Ван И в ходе телефонной беседы с госсекретарем США Марко Рубио заявил, что Пекин рассчитывает на осмотрительность Вашингтона в любых вопросах, связанных с Тайванем. Глава внешнеполитического ведомства Китая подчеркнул, что стороны должны придерживаться принципов равенства, взаимного уважения и общей выгоды.