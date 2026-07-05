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05 июля 2026 в 19:00

Пырей больше не испортит участок: простой способ с уксусом помогает забыть о прополке

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Сорняки между плиткой и вдоль дорожек способны испортить даже самый ухоженный участок. Избавиться от них можно без дорогих препаратов — для этого многие дачники используют обычный столовый уксус.

Для молодой травы смешайте 9-процентный уксус с водой в равных пропорциях и обработайте листья. Если сорняки уже разрослись, на 1 литр уксуса добавьте 150 г соли и 50 мл жидкого мыла. Опрыскивание проводите только в сухую безветренную погоду, чтобы раствор не попал на культурные растения. Использовать этот способ лучше на дорожках, вдоль заборов и в других местах, где ничего не растет. На грядках уксус применять нельзя — он повредит овощи и цветы.

Автор Марина Макарова уже попробовала этот лайфхак и убедилась, что работать удобнее всего утром или вечером. Чтобы сорняки появлялись реже, регулярно подсыпайте в швы между плиткой песок или мелкий гравий.

Хочется собирать томаты ведрами, а не поштучно? Оказывается, все решает грамотная подкормка на старте — без дорогих банок и сложных схем.

Проверено редакцией
уксус
сорняки
дачники
растения
Марина Макарова
М. Макарова
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