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05 июля 2026 в 15:00

Забудьте о капризных розах: этот кустарник цветет махровыми бело-розовыми «розочками» и не требует сложного ухода

Фото: D-NEWS.ru
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Гибридный боярышник канадской селекции — это настоящее украшение для сада, способное удивить даже опытных дачников. В отличие от привычных белых боярышников, этот гибрид растет крупным кустарником или небольшим деревцем до 5 м в высоту с округлой кроной и горизонтальным ветвлением.

Благодаря такой структуре он выглядит декоративно даже в безлистное зимнее время. В конце мая — начале июня растение покрывается щитковидными соцветиями из махровых цветков, напоминающих маленькие розочки. Это настоящий хамелеон: белые при распускании «розочки» постепенно приобретают выраженный розовый оттенок, создавая на участке эффект живого калейдоскопа. Помимо оригинальных соцветий, он отличается эффектной осенней окраской листвы в желто-оранжевых тонах. Еще одна особенность — у сорта практически нет шипов. Растение неприхотливо, редко болеет, растет на любых почвах (но не любит низин и переуплотненного грунта), на солнце и в полутени. Зимостойко, хорошо переносит условия города и стрижку. Прекрасно смотрится в качестве солитера и в древесно-кустарниковых композициях.

Ранее сообщалось о многолетнике, который с середины лета вспыхивает десятками темно-красных соцветий.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
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