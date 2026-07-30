Надоело полоть сорняки вдоль забора? 9 способов превратить эту зону в малоуходную

Полоса земли вдоль забора часто превращается в настоящий рассадник сорняков. Полоть ее приходится снова и снова, а результат держится всего несколько недель. Намного проще один раз грамотно оформить эту зону, чтобы сорнякам просто не осталось места для роста. Причем для этого не нужны ни бетон, ни пленка, которые со временем только создают новые проблемы.

Самый простой способ — засыпать землю древесной щепой слоем 8–10 см, предварительно закрепив геотекстиль. Они хорошо подавляют рост сорняков и постепенно улучшает почву. Не менее практичны почвопокровные многолетники: живучка ползучая, барвинок, пахизандра или яснотка быстро разрастаются и закрывают землю плотным ковром.

Если хочется красоты, вместо пустой полосы можно сделать узкий миксбордер из неприхотливых многолетников и декоративных злаков. Хорошо работают и кора лиственницы, и декоративная каменная отсыпка, но их лучше все же укладывать на плотный геотекстиль — тогда уход будет минимальным.

На солнечных местах отличным решением станет белый клевер. Он образует густой зеленый ковер, вытесняет многие сорняки и не требует частых поливов. Если позволяет место, посадите вдоль забора плотные кустарники — спирею, пузыреплодник или дерен. Со временем они создадут тень, в которой большинству сорных растений будет сложно развиваться.

Главное правило — не позволять сорнякам давать семена. Даже если отдельные растения появились, их лучше удалить сразу. Такой простой подход вместе с мульчированием и плотными посадками позволит забыть о бесконечной прополке на долгие годы, а участок вдоль забора станет аккуратной частью сада, а не постоянной головной болью.