Посадите этот цветок, если хотите, чтобы ваш бордюр сиял, как свежий снег, и пах медом

Посадите этот цветок, если хотите, чтобы ваш бордюр сиял, как свежий снег, и пах медом

Иберис вечнозеленый — это низкорослый кустарник, который отлично подходит для оформления садовых дорожек и бордюров.

Его плотные, стелющиеся подушки высотой до 25-30 см образуют аккуратные куртины, которые весной, в мае-июне, полностью покрываются многочисленными белыми душистыми цветками, собранными в щитковидные соцветия, создавая эффект белоснежного облака или свежего снега, который парит над землей.

Цветение ибериса настолько обильное, что за цветами практически не видно зеленой листвы, а его нежный медовый аромат привлекает в сад пчел и бабочек. После цветения растение остается декоративным благодаря своей густой темно-зеленой листве, которая сохраняется круглый год. Иберис предпочитает солнечные места и хорошо дренированные почвы, но может расти и в легкой полутени. Он засухоустойчив, не требует частых поливов и подкормок, а его морозостойкость позволяет ему зимовать без укрытия в большинстве регионов России.

Ранее был назван цветок-новинка на замену петуниям: имеет врожденный иммунитет к грибкам и вирусам.