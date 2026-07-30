Снежная буря из тысячи махровых цветов: куст-сказка — адаптирован к условиям средней полосы

Чубушник гибридный «снежная буря» — это настоящий шедевр отечественной селекции, созданный еще в 1951 году, но до сих пор остающийся одним из самых эффектных кустарников для российского сада.

В отличие от многих зарубежных сортов, этот гибрид специально выводился для сурового климата на основе видов с повышенной зимостойкостью, поэтому он прекрасно адаптирован к условиям средней полосы и не требует укрытия на зиму. Высота куста достигает 1,5–2 метров. В конце мая — начале июня он покрывается тысячами снежно-белых густомахровых цветков диаметром 3–4 см, собранных в густые соцветия по 7–15 штук, и за этот обильный цвет, напоминающий метель, сорт получил свое название.

Особенность «снежной бури» — удивительный тонкий аромат лесной земляники с легкими карамельными нотками, который разносится по всему саду. Для дачи чубушник хорош еще и своей неприхотливостью: он почти не болеет, редко поражается вредителями, прекрасно растет и на солнце, и в легкой полутени, ветроустойчив и быстро восстанавливается при повреждениях.

Ранее был назван бордюрный цветок: посадите вдоль дорожек — он вырастет в кустики всего 25 см.