Весной — медно-золотой, летом — как розовое облако: чудо-кустарник для дачи и города

Весной — медно-золотой, летом — как розовое облако: чудо-кустарник для дачи и города

Спирея японская Goldflame — это компактный листопадный кустарник, который обладает удивительной способности менять окраску листьев трижды за сезон.

Весной, когда распускаются молодые листочки, они окрашены в яркий медно-золотистый цвет, который постепенно переходит в золотисто-желтый. К лету листья становятся темно-зелеными, контрастируя с нежно-розовыми щитками цветов, которые появляются в июне-июле и держатся до августа, создавая эффект цветущего облака. А осенью куст вспыхивает ярко-оранжевыми и красными тонами, превращаясь в настоящий костер на фоне увядающего сада.

Высота куста достигает 50–60 см, он идеально подходит для бордюров, альпийских горок и низких живых изгородей. Спирея Goldflame абсолютно неприхотлива: она зимостойка, засухоустойчива и не требует сложного ухода.

Ранее был назван бордюрный цветок: посадите этот цветок вдоль дорожек — он вырастет в кустики всего 25 см.