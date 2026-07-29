Пышные кисти ярких цветов даже на камнях: цветет волнами, почти до самого снега

Пышные кисти ярких цветов даже на камнях: цветет волнами, почти до самого снега

Кентрантус красный, известный как валериана красная, — это многолетнее растение-находка для засушливых солнечных участков. Он способен расти даже на бедных каменистых почвах.

Его ветвящиеся стебли достигают высоты 60–100 см, а сизо-зеленые листья образуют ажурный фон для эффектных соцветий. Мелкие душистые цветки, собранные в крупные кистевидные соцветия, бывают разных оттенков: классический кирпично-красный, ярко-малиновый (сорт Coccineus) и белоснежный (сорт Albiflorus).

Цветет кентрантус волнообразно: первая волна в июне — июле, а после срезки отцветших соцветий — повторная в августе — сентябре, почти до самого снега. Растение предпочитает солнечные места с рыхлой, известковой почвой, не переносит застоя воды и легко размножается самосевом. Однако в суровые зимы требует укрытия.

Ранее был назван многолетник, который не расползается годами и цветет нежными метелками все лето.