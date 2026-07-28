Лиана, которая цветет пышнее гортензии — захватывающее дух зрелище с весны до осени

Крупноцветковые клематисы — это многолетние лианы, которые по праву считаются одними из самых эффектных растений для вертикального озеленения, ведь их гигантские звездчатые, колокольчатые или трубчатые цветы достигают 15–20 см в диаметре и бывают всех оттенков: от белоснежных и нежно-розовых до насыщенных синих, пурпурных и даже двухцветных.

Клематисы способны оплетать беседки, арки, заборы и стены, создавая живые цветущие водопады, которые по своей пышности и продолжительности цветения превосходят даже гортензии. В зависимости от сорта, цветение может начинаться в мае и продолжаться до сентября, а у ремонтантных сортов — до самых заморозков.

Самые популярные сорта крупноцветковых клематисов: «грюнвальд» с фиолетовыми цветами, Тhe President с махровыми бутонами, которые по форме напоминают розы, Nelly Moser с пастельно-розовыми соцветиями.

Ранее был назван многолетник для занятых — не боится засухи и солнца, цветет бордовыми зонтиками.